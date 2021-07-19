Голикова рассказала, в какую сумму обойдется России «санитарный щит»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российские власти до 2024 года направят около 30 миллиардов рублей на создание «санитарного щита» страны. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в понедельник, 19 июля.

По ее словам, проект «санитарного щита» был разработан для предупреждения завоза в страну опасных инфекций и развития пандемий. Она отметила, что проект позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них — за четыре месяца.

— Также в наших планах — создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 миллиардов рублей, — сообщила Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, обращаясь к главе РФ Владимиру Путину.

Вице-премьер рассказала, что власти укрепят санитарно-карантинный контроль на границах страны так, чтобы к 2024 году предотвратить завоз инфекций и при этом не затруднять перемещение людей. Кроме того, проект обеспечит возможность проводить экспресс-диагностику более чем в 240 пунктах пропуска.

Кроме того, для обеспечения биологической безопасности страны будут модернизированы существующие лаборатории и простроены новые.

— Для 80 процентов россиян станет доступна быстрая (в течение 24 часов) и качественная, своевременная диагностика инфекций, — приводит слова Голиковой ТАСС.

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что основная задача российского «санитарного щита» — это прохождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения привычного режима жизни.