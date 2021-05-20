Попова назвала основные задачи создаваемого в России «санитарного щита»
Основная задача российского «санитарного щита»— это прохождение любой эпидемии без локдаунов и без нарушения привычного режима жизни. Об этом в четверг, 20 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, щит позволяет обеспечить усиленный санитарный контроль на границе.
— Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня — это задача, которую мы должны решить очень быстро, — уточнила глава Роспотребнадзора в интервью на телеканале «Россия 1».
Кроме того, Попова отметила необходимость не дать любой инфекции нанести такого ущерба, который можно было бы сравнить с прошлогодним.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ приступила к созданию «санитарного щита». Также он добавил, что для недопущения прошлого опыта пандемии необходимо усвоить уроки и сделать из них соответствующие выводы.
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