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Опубликовано видео из секретной тюрьмы под Санкт-Петербургом

Иван Юминов

Общество
Опубликовано видео из секретной тюрьмы под Санкт-Петербургом
Фото: Youtube / Andrey Karlov

Появилось видео, как выглядит изнутри секретная тюрьма в Ленинградской области. Кадры опубликованы на YouTube-канале местного издания 47news.

На них, в частности, видно наполовину затопленный бункер с комнатами-приемниками, пост охраны, а также камеры с кроватями и санузлами.

Видео: Youtube / Andrey Karlov

Частную подземную тюрьму с крематорием обнаружили 19 июля в заброшенном коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Тюрьма состояла из подземных камер, закрывавшихся на специальные замки.

Аналогичное оборудование установлено в СИЗО «Кресты». В заброшенном сооружении была проведена система видеонаблюдения, а также находился пункт охраны.

Хозяева здания замаскировали его под дачный дом. Вокруг него построили высокий забор, а вход в подземную тюрьму перекрыли бетонной плитой. Перекрытие можно было опустить только с помощью гидравлической установки со скрытым механизмом запуска. На дачном участке журналисты также обнаружили баню с лазом, который вел к печи размером с человека.

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