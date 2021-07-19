Эксперт рассказала, какие сны указывают на психические расстройства

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Клинический психолог Нина Христинич назвала самые распространенные сюжеты снов, которые могут сигнализировать о расстройствах психики. Больше всего человека насторожить должны те сны, которые повторяются с регулярным постоянством.

По ее словам, при шизофрении цветные сны снятся в 20 раз чаще. При этом заболевании человек может видеть жестокие насильственные сцены, которые повторяются в сюжете. Он может видеть себя со стороны маленьким ребенком, мертвецом или животным.

— Объекты, например люди, автомобили, движутся задом наперед. Параллельные миры, ад и рай — переживания абсолютной нереальности того, что происходит во сне, — отметила психолог.

Христинич объяснила, что пациенты при пробуждении могут не понимать, на самом деле с ними все это происходило или это было во сне. При этом, как считают медики, факт многократного повторения сюжета в течение одной ночи указывает на острую форму заболевания.

Пациенты с биполярным расстройством запоминают сны в деталях и могут описать увиденное. По словам эксперта, они часто переживают во сне состояние непередаваемого счастья. Их видения бывают очень красочными и остаются в памяти надолго.

— Вы можете быть божеством, которому все поклоняются, чувствовать власть, блаженство от того, что все перед вами преклоняются, — добавила психолог.

Такие сны могут сниться во время перехода от депрессивной стадии болезни к маниакальной.

Психолог рассказала, что такие пациенты часто могут видеть серийные сны. Они могут повторяться или продолжаться годами. При этом каждая новая серия будет начинаться с того места, на котором сюжет остановился в предыдущий раз.

О состоянии депрессии могут указывать сновидения со страшным сюжетом, где могут быть мрачные места, монстры или собственные похороны. При этом после пробуждения человек будет продолжать испытывать чувство страха и не сразу сможет понять, что все происходило не в реальности.

Она обратила внимание, что при депрессивных расстройствах человек испытывает при пробуждении особенную радость из-за окончания кошмара. Подобные явления, по убеждению психологов, приравниваются к паническим атакам.

Пациенты с синдромом психической анестезии могут во сне не чувствовать своего тела — только душу. Часто во сне они не видят своего отражения в зеркале. При этом расстройстве человеку может присниться, что он умирает несколько раз за ночь.

— Вы отчетливо понимаете, что все вокруг является фантазией. Знакомые и близкие люди воспринимаются как нечто чужое: вам может сниться собственный дом, но будет казаться, что вы видите его впервые, — приводит слова психолога Пятый канал.

При обсессивно-компульсивном расстройстве может сниться борьба со страхом, которая заканчивается поражением. При этом могут сменяться разные эмоции: чувство вины, стыд и гнев.

Посттравматический стресс может проявляться снами, где травмирующая ситуация повторяется.

— Так, человеку, перенесшему войну, нередко снится, как в него стреляют, а у него в этот момент заканчиваются патроны. Повторяющиеся время от времени одинаковые и чаще всего бессмысленные образы. Причем вы можете помнить их и даже знать, чем закончится сон, а также изменять его концовку, — рассказала эксперт.