Зоопсихолог назвал большой ошибкой приобретение домашнего питомца для ребенка

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Когда ребенок просит папу и маму подарить ему домашнее животное, родителям важно не совершать ошибку и не приобретать питомца, за которым они сами будут ухаживать. Такого мнения придерживается зоопсихолог Мирослав Волков.

— Все зависит от возможностей и предпочтений родителей. В целом заводить кошку, собаку или другого зверя для ребенка — большая ошибка, — пояснил эксперт.

Он пояснил, что в первую очередь необходимо помнить, что папы и мамы заводят питомца для себя и берут на себя ответственность за его содержание, выгул и ветобслуживание. Зоопсихолог посоветовал родителям не тешить себя надеждами о том, что их сын или дочь, даже будучи подростками, станут заботиться об этом животном и ежедневно гулять с ним.

Как пояснил Мирослав Волков, ошибкой будет и если любители собак подарят своему ребенку кошку, отмечает «Радио 1».

— Только подумайте, дочка или сын просят вас купить кошку, а вы терпеть не можете этих животных. Если вы пойдете на поводу у детей, а потом они окончат школу, поступят в вуз и уедут из дома в общежитие, то вы останетесь один на один с животным, которое не приносит вам удовольствия, — добавил зоопсихолог.

Как подчеркнул эксперт, это не принесет счастья ни родителям, ни животному, ни детям. По его мнению, к заведению питомца нужно относиться с пониманием того, что в будущем он останется со взрослыми.