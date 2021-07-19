Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в Ливию

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Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыла в Ливию. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны в понедельник, 19 июля.

— Полмиллиона доз вакцины «Спутник Лайт» прибыли в аэропорт Майтига, — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Более 224 тысяч заболевших COVID-19 зарегистрировано в стране, скончались 3299 человека. Прививку различными препаратами сделали более 490 тысяч людей.

11 июля в стране закрыли кафе и дома торжеств на две недели для борьбы с коронавирусом, отмечает РИА Новости.

«Спутник Лайт» является векторной вакциной, сделанной на основе аденовируса человека. Он применяется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2.

Этот препарат является первым компонентом «Спутника V». Он не требует введения второй дозы. Вакцину в России хотят использовать в основном для молодых людей.

Как считают разработчики, после первых фаз испытаний «Спутник Лайт» показал хорошие результаты: иммунитет к коронавирусу сформировался у всех. Не было выявлено и осложнений. Специалисты также уверены, что однократное введение препарата снижает риск возникновения побочных эффектов.