«Фигура что надо»: Галкин удивил поклонников внешним видом

Фото: instagram/maxgalkinru

Юморист и телеведущий Максим Галкин предстал в купальных шортах перед поклонниками, произведя на них большое впечатление.

— Всем дарю заряд энергии на неделю! — подписал он публикацию.

Галкин, судя по всему, находился в момент снимка на яхте. Позади него открывается вид на море и небольшие холмы на побережье.

Сам он одет только в шорты и кепку. Фотографу удалось запечатлеть его в прыжке, пока он находился в некой позе кунг-фу.

Подписчики благодаря данному снимку смогли открыть для себя Галкина с новой стороны.

«Фантастика, как вы это сделали?»; «Красавчик! И какой спортивный»; «Класс. Энергия пошла, спасибо»; «Заряжаюсь вашей энергией, благодарю»; «Вот это прыжок! Фигура что надо»; «Такого Макса я еще никогда не видела! Вы в прекрасной форме», — написали поклонники.

В начале июля Галкин призвал правоохранителей обратить внимание на творчество современных отечественных рэп-исполнителей. По его мнению, в их песнях пропагандируются разврат и запрещенные вещества. Его поддержал певец Сосо Павлиашвили, который уверен: молодежь поймет, что этим не нужно заниматься, когда у них появятся собственные дети.