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Жителям Подмосковья рассказали, как справиться с нашествием мошки

Татьяна Плотникова

Общество
Жителям Подмосковья рассказали, как справиться с нашествием мошки
Фото: Михаил Воробьев / Вечерняя Москва

В Московской области летом 2021 года отмечается большое количество мошки — разновидности кровососущих насекомых небольшого размера. Как справиться с этой неприятностью и что предпринять при укусах мошки, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По словам специалиста, причинами нашествия мошки являются погодные условия: солнечная активность при резкой смене влажных и жарких периодов, обычно нехарактерных для средней полосы России.

Поскольку мошка, в отличие от комаров, предпочитает высокую траву, а не водоемы, для борьбы с насекомыми рекомендуется уничтожать сорняки и низко косить газон.

В качестве индивидуальных средств защиты специалист посоветовала применять репелленты и фумигаторы усиленного действия. На дачном участке можно поддерживать небольшой огонь с дымом в костровой чаше или использовать декоративные отпугивающие свечи.

После укуса мошки пораженное место почти сразу начинает чесаться, а через несколько часов развивается отек, который может сохраняться достаточно долго. Так как укус мошки может вызывать аллергические реакции, Воронова посоветовала использовать антиаллергическую мазь. Также можно смазать место укуса йодом. Народные средства при этом не помогут, рассказала эксперт РИА Новости.

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