Вирусолог объяснил эффективность «ЭпиВакКороны» при новых штаммах COVID-19

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Вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», вероятнее всего, поможет защититься от новых штаммов заболевания. Такое мнение высказал профессор вирусологии Университета Квинсленда, член Оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.

Эксперт объяснил, что данный препарат состоит из комбинации трех пептидов из основного коронавирусного антигена — спайк-белка, причем они кодируют консервативные области спайк-белка, которые не изменяются при мутациях.

Это, по словам Хромых, позволяет надеяться, что иммунитет при вакцинации «ЭпиВакКороной» сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами, сообщает РИА Новости.

5 июля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал ожидаемые объемы выпуска вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По его словам, согласно ожиданиям Минпромторга России, объем выпуска этих препаратов до конца года составит 14,5 миллиона и 4,15 миллиона доз соответственно.

Глава Минпромторга также сообщил, что прорабатываются возможности экспорта «ЭпиВакКороны». Кроме Венесуэлы, потенциальный интерес к поставкам этой вакцины проявляют еще семь стран.