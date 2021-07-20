Опрос показал, сколько россиян спят на работе

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Около двух процентов россиян, принявших участие в исследовании сервиса «Зарплата.ру», признались, что спят в течение рабочего дня — в подсобных помещениях или в собственном автомобиле на парковке.

В целом 37 процентов респондентов рассказали, что хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня. Мужчинам гораздо чаще свойственно такое желание, чем женщинам (61 и 39 процентов соответственно).

Против «тихого часа» на работе высказались 31 процент участников исследования, еще пять процентов затруднились с ответом.

При этом 25 процентов опрошенных выразили уверенность в том, что не смогли бы заснуть на работе, даже если бы это было разрешено. Что касается продолжительности перерыва на сон, большинство респондентов заявили, что им хватило бы и получаса.

Среди работодателей идею установки в офисах капсул для сна разделяют всего 14 процентов компаний, 72 процента выступают против, сообщает ТАСС.

Идея сократить продолжительность рабочей недели до четырех дней также воспринимается россиянами неоднозначно. Опрос сервиса SuperJob показал, что 44 процента опрошенных хотели бы перейти на четырехдневку, а 34 процента — нет, из опасений относительно сокращения доходов.