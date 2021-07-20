Россияне перечислили главные причины отгулов

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Наиболее распространенной причиной, по которой россияне берут отгулы на работе, является необходимость посетить врача. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

Ради визита к врачу с работы отпрашиваются 44 процента респондентов. 22 процента берут отгулы для присмотра за детьми, 20 процентов — из-за плохого самочувствия. В 18 процентах случаев причиной отгула является ожидание какого-либо мастера или курьера.

В ходе опроса 17 процентов россиян признались, что оформляют отгул, если проспали выход на работу. Девять процентов отпрашиваются у начальства из-за внезапного визита родственников, шесть процентов — из-за хорошей погоды, сообщает RT.

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» ранее выяснили, сколько россиян хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а также как к этой идее относятся работодатели.