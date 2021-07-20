Трамваи задерживаются на 3-м проспекте Новогиреева по техническим причинам

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Россия, Москва, 3-й проспект Новогиреева Карта всех событий

Трамваи №36 и 37 задерживаются на 3-м проспекте Новогиреева. Задержка транспорта вызвана техническими неполадками. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В результате сбоев маршруты были временно изменены. Трамваи теперь ходят до 3-й Владимирской улицы вместо остановки «Новогиреево», а по изначальному маршруту ездят автобусы. Москвичам рекомендуют быть внимательными и планировать поездку заранее.

Кроме того, в Басманном районе на северо-востоке Москвы временно изменится схема движения транспорта из-за строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская».

Так, с 19 июля по 29 декабря текущего года будет закрыт для транспорта Гольяновский проезд от дома 3/1, корпус 6, на Семеновской набережной до дома 7а, корпус 4, на Гольяновской улице. Работы здесь будут вестись круглосуточно.

С 10 января по 28 февраля 2022 года будет перекрыт участок Гольяновского проезда от дома 7а, корпус 4, на Гольяновской улице до улицы Госпитальный Вал.

Также расписание электричек изменится на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД.