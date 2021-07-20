Психологическая помощь, корм и лекарства: как столичные НКО спасают животных

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичам рассказали об организациях, которые помогают пристроить бездомных животных в добрые руки.

Так, например, фонд «Собаки, которые любят» помогает четвероногим, которые содержатся в приютах, либо живут под временной опекой жителей Москвы и области. В настоящее время фонд курирует восемь приютов и 8,5 тысячи их обитателей.

В рамках программы «Поиск дома» организация ведет онлайн-каталог животных. Он составляется и обновляется по специальным разделам, чтобы каждый человек мог выбрать себе друга по душе.

Кроме того, фонд каждый год проводит фестиваль «Собаки, которые любят». Гости мероприятия могут познакомиться с братьями нашими меньшими и найти себе друга в семью. Ближайший праздник запланирован на 22 августа.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» вырос из открытого в 2011 году небольшого приюта для 50 собак. Теперь эта организация стала временным домом для более чем 180 собак и 25 кошек. С момента создания фонд успел открыть второй приют «Мокрый нос». В нем могут одновременно проживать 500 животных. В настоящее время на территории, которая составляет два гектара, достраивается новый комплекс фонда из 15 зданий. Фонд славится тем, что его специалисты подготавливают животных к жизни в домашних условиях. С 2010 года организация помогла более 10 тысячам животных. Ежегодно фонд также стерилизует около трех тысяч четвероногих, которые живут в Москве или Подмосковье.

Фонд «Рэй» помогает более чем 40 приютам в столице, Подмосковье и других областях. В приютах организации живет более 16 тысяч собак и кошек. Добровольцы фонда привозят животным корм, поставляют лекарства и помогают найти новый дом.

В 2019 году фонд начал строительство «РэйДома». В нем животных не только содержат и кормят, но и подготавливают их к жизни в новой семье. Питомцы приюта живут в разных помещениях в зависимости от их физического и психологического состояния. Такой метод помогает собакам и кошкам социализироваться не только с людьми, но и друг с другом.

Поддержать инициативы столичных организаций можно с помощью благотворительного сервиса на сайте mos.ru, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.