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Путин: Курбан-байрам обращает верующих к ценностям ислама, призывает к милосердию

Михаил Алимов

Общество
Путин: Курбан-байрам обращает верующих к ценностям ислама, призывает к милосердию
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех российских мусульман с Курбан-байрамом. Этот праздник обращает всех верующих к ценностям ислама — милосердию и справедливости. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

— Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа, — говорится в поздравлении президента.

Курбан-байрам является одним из самых важных праздников в исламе. О его традициях сообщалось 17 июля. В 2021 году в России он отмечается в течение пяти дней — с 19 по 23 июля. Он посвящен событию, описанному в священных книгах авраамических религий: ислама, христианства, иудаизма. Речь идет о жертвоприношении пророка Ибрахима. В иудаизме и христианстве его называют Авраамом.

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