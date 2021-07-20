Олег Леонов: «Лежачие полицейские» и шумовые полосы должны быть установлены возле каждой школы

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, считает, что возле каждого образовательного учреждения в Москве необходимо установить искусственные неровности («лежачие полицейские») и специальную разметку — так называемые шумовые полосы. Шумовые полосы — разметка в виде рельефных линий, при проезде по которым шины автомобиля шумят и вибрируют, привлекая внимание водителя. По его словам, это поможет предотвратить трагедии, подобные тем, что произошла в Москве, когда на зебре девушка сбила троих детей.

— Часто возле школ есть сразу несколько пешеходных переходов, но ни одной искусственной неровности. Машины едут, не снижая скорость. А когда такие неровности установлены, автомобилисты тормозят, даже если зебра пустая. Кроме того, специальная разметка будет привлекать внимание водителей, отвлекшихся на что-то, — сказал Олег Леонов.

Леонов считает, что речь идет о системной ошибке в организации дорожного движения. Достаточно всего нескольких секунд, чтобы произошла трагедия, говорит эксперт. По мнению Леонова, решать эти проблемы нужно не штрафами и сроками, решения о которых выносятся постфактум. Необходимо обратить внимание на инфраструктуру. Установка искусственных неровностей и нанесение специальной разметки возле образовательных учреждений — одно из таких решений.

16 июля в Москве на улице Авиаторов 18-летняя Валерия Башкирова за рулем автомобиля сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. От полученных травм двое детей позже скончались в больнице. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Возбуждено уголовное дело.