В Совфеде назвали Порошенко «фантазером» после его обещания отобрать Крым у России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Экс-президент Украины Петр Порошенко — известный «фантазер», который пообещал вернуть Крым в состав Украины за один год. Такие заявления только подтверждают это, сообщил во вторник, 20 июля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Он известный фантазер и доказывал это регулярно — в свою бытность президентом Украины и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании, — отметил сенатор.

Также он вспомнил известную пословицу о дороге в ад, которая вымощена благими намерениями. Джабаров уверен, что Порошенко уверенно по ней идет.

— Все эти заявления украинских политиков гроша ломаного не стоят. Крым уже решил свою судьбу в марте 2014 года, — резюмировал он в разговоре с РИА Новости.

Сенатор ответил на заявление Порошенко о том, что за год полуостров вернется в состав Украины. Для этого необходимо преодолеть якобы «агрессора» в лице России. Основной темой его поста было поздравление мусульман с Курбан-байрамом, но в нем он вновь высказал притязания на территорию Крыма.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».