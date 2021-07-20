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Один человек погиб в результате столкновения легковушки и автобуса в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Один человек погиб в результате столкновения легковушки и автобуса в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Коломна, Малинское шоссеКарта всех событий

В Подмосковье произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще пять пострадали. Об этом во вторник, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», легковушка столкнулась с автобусом на Малинском шоссе в районе поворота в сторону деревни Молитвино (городской округ Коломна — прим. «ВМ»). Автобус перевозил рабочих, в нем находились 30 человек.

— Погиб водитель легкового автомобиля. Пострадавших доставляют в больницу, — заключил источник.

До этого «ВМ» писала, что ДТП с участием автобуса и легкого автомобиля произошло в столичном районе Хамовники. Авария случилась по адресу Саввинская набережная, дом 19, строение 15. На момент случившегося в автобусе не было пассажиров. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства. После столкновения автобус выехал на тротуар.

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