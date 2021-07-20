Выставка «Русский палеоарт» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Русский палеоарт», на которой можно проследить мировую историю и развитие жанра в России от начала XX века до наших дней.

Посетители увидят доисторических животных в живописи, скульптуре, графике и цифровом искусстве, узнают о совместной работе палеонтологов и художников, сравнят реконструкции вымерших животных начала XX века с современными.

Русский палеоарт XIX–XX веков представлен произведениями иллюстраторов и палеохудожников из коллекций Дарвиновского музея, Палеонтологического института РАН, Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова, Биологического музея имени К. А. Тимирязева, музея-усадьбы «Кусково». На выставке можно увидеть произведения К. К. Флерова, В. А. Ватагина, А. М. Белашова, А. Н. Комарова, В. В. Трофимова.

Облик героев палеоарта — ихтиозавра, тираннозавра, птеродактиля, игуанодона, стегозавра, протоцератопса — значительно изменился вслед за развитием научной мысли. Сегодня доисторические существа представляются иначе. Как? Это покажут работы актуальных художников и ученых, которые опираются на научные исследования и открытия начала XXI века.

Выставка открыта с 10 августа по 7 ноября, сообщается на сайте музея.