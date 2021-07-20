Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжаловали решение суда о переносе его дела в Москву

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Адвокаты экс-схиигумена Сергия (в миру — Николая Романова), которого обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, обжаловали в суде решение о рассмотрении его дела в Москве. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили защитники Сергия.

— Адвокатами было обжаловано постановление судьи Верховного суда Российской Федерации об изменении территориальной подсудности уголовного дела отца Сергия, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Защита отца Сергия».

С 29 декабря прошлого года Сергий находится в СИЗО Москвы. Суд продлил срок его содержания под стражей до 29 августа. В отношении бывшего священнослужителя возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

9 июля Верховный суд РФ принял решение о рассмотрении дела экс-духовника в Измайловском суде Москвы. Представитель прокуратуры аргументировал это тем, что сторонники Сергия могут дестабилизировать ситуацию в Свердловской области, если суд по его делам будет проходить в этом регионе.

Бывший схимонах Среднеуральского женского монастыря Сергий стал известен после ряда скандальных высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной». В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания и оштрафовал на 90 тысяч рублей.