Выставка «Лиможская эмаль» откроется в Музее декоративного искусства

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку художника-ювелира Александра Степаняна «Лиможская эмаль». Его творчество воплощается в женском лирическом образе, а работы легки и непринужденны.

Произведения мастера выделяются цельностью пластического решения и чистотой исполнения. Главным их свойством является благородство хорошего вкуса.

Красной линией в творчестве художника проходит персональная выставка в Париже Cite International des Art, которая дала импульс работе мастера, используя лиможские эмали.

На выставке посетители смогут познакомиться с работами художника последних лет. В них воплощены новые тенденции и возможности использования ювелирной эмали в интерьере и пространстве бытия.

Выставка открыта с 30 июля по 26 августа, сообщается на сайте музея.