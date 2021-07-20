Выставка «Лиможская эмаль» откроется в Музее декоративного искусства
Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку художника-ювелира Александра Степаняна «Лиможская эмаль». Его творчество воплощается в женском лирическом образе, а работы легки и непринужденны.
Произведения мастера выделяются цельностью пластического решения и чистотой исполнения. Главным их свойством является благородство хорошего вкуса.
Красной линией в творчестве художника проходит персональная выставка в Париже Cite International des Art, которая дала импульс работе мастера, используя лиможские эмали.
На выставке посетители смогут познакомиться с работами художника последних лет. В них воплощены новые тенденции и возможности использования ювелирной эмали в интерьере и пространстве бытия.
Выставка открыта с 30 июля по 26 августа, сообщается на сайте музея.