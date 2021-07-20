Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Возведение экоцентра началось в пойме реки Чермянки в Москве

Полина Долганова

Город
Возведение экоцентра началось в пойме реки Чермянки в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты приступили к возведению нового экоцентра в пойме реки Чермянки в столице. Об этом во вторник, 20 июля, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В новом помещении, общая площадь которого составит более 1,2 тысячи квадратных метров, посетители смогут освоить экологические профессии будущего.

К настоящему моменту уже было выполнено устройство основания. Сейчас специалисты работают над монтажом металлического каркаса и занимаются возведением стен. В рамках следующего этапа будут возведены перегородки, сделана кровля, осуществлена внутренняя отделка и произведен монтаж внутренних инженерных коммуникаций.

В строительстве и в оформлении нового центра специалисты отдают предпочтение природным материалам, среди которых есть дерево. Локальное витражное остекление придаст зданию естественное свечение.

Рядом с экоцентром также появятся вертикальная ферма, аптекарский огород и сенсорный сад. Работы по возведению здания планируется завершить в 2021 году.

В комплексе напомнили, что пространство создается в рамках проекта «Парк Яуза».

Кроме того, десять детских площадок установят в пойме реки Чермянки в текущем году. Объекты будут расположены на территории будущего парка «Яуза». Площадки установят на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.

Читайте также:
строительство«Парк Яуза»ЭкоЦентр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте