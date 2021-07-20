Врач назвал людей, которым нельзя перегреваться в жару

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Людям с повышенным потоотделением опасно перегреваться в жаркую погоду. У них может возникнуть обезвоживание организма. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Пот в жару — это естественная физиологическая потребность организма для всех возрастов. Таким образом происходит адаптация организма к стрессовым условиям. В то же время нужно учитывать, что на способность адаптации влияют возраст и уровень здоровья. Интенсивное потоотделение может приводить к обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей, — рассказал он.

По этой причине дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями больше подвержены рискам в жаркую погоду. Их организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий.

Врач заявил, что вместе с потом из организма выводятся вредные вещества, поэтому потеть в целом полезно. Но пот почти на 100 процентов состоит из воды, и в жаркую погоду возникает риск обезвоживания организма. Он советует пить больше воды, так как организм человека с потом теряет до литра жидкости в день.

— Самое главное — следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду. Нужно чаще принимать душ, умываться. Для гигиенических процедур следует использовать теплую воду, косметические средства с витамином Е и другими увлажняющими элементами, — отметил Тяжельников.

Он добавил, что можно использовать соль, обладающую антисептическими свойствами, при приеме ванн.

В солнечную погоду стоит воспользоваться защитными средствами, а после воздействия на кожу ультрафиолета взять крем от загара. Также врач просит не использовать жирные и спиртосодержащие средства, лучше заменить их на увлажняющие, передает РИА Новости.

Врач общей практики Денис Прокофьев 19 июля дал советы о том, как сохранить здоровье во время аномальной жары. Он рекомендовал избегать теплового криза. Телу человека, по его словам, нужно охлаждаться хотя бы ночью во время сна.