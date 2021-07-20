Доплата за статус московской медсестры составит 7,5 тысячи рублей в месяц

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Городская доплата за статус «Московской медицинской сестры» составит 7,5 тысячи рублей в месяц. Соответствующий статус учредил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе главы города и правительства столицы.

Теперь средний персонал московских медицинских учреждений сможет получить статус «Московская медицинская сестра» или «Московский медицинский брат».

Сейчас в столичных объектах здравоохранения работают более 52,4 тысячи медсестер и медбратьев.

— Размер дополнительного материального поощрения медработников со статусом «Московская медицинская сестра» / «Московский медицинский брат» составит 7,5 тысячи рублей в месяц, — говорится в сообщении.

Соответствующий статус будут присваивать тем работникам, которые смогут доказать, что их уровень профессиональной квалификации превышает базовые требования к среднему медицинскому персоналу. Кроме того, их опыт должен быть не ниже того, который предъявляется в соответствии с лучшими мировыми стандартами, передает РИА Новости.

Елена Елисеева, участковая медсестра педиатрического отделения Детской городской поликлиники № 104, стала одним из тех медработников, кого недавно поощрил благодарностью и премией мэр Москвы за долгую и плодотворную работу. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала о профессии и своем желании получить недавно учрежденный статус «Московская медсестра».