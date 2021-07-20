«Я ему изменяла»: Айза призналась в неверности Гуфу

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Айза Долматова, Instagram-звезда и постоянная участница скандальных звездных хроник, призналась в изменах, которые были во время ее брака с рэпером Гуфом. Девушка сходу ответила на провокационный вопрос, который был задан первым в рамках YouTube-шоу.

— Я отвечу правду: я ему изменяла, да, — призналась Айза. — Но я изменяла ему в самые печальные моменты нашей жизни, когда мы находились уже на грани развода.

После этого ведущий Киевстонер спросил, с кем же были эти измены, на что Айза ответила: «Да задолбал ты, у нас друзей сейчас не будет!».

Также девушка сказала, что иногда может плакать по ночам из-за того, что ее личная жизнь пока не складывается так, как хотелось бы.

— Я иногда плачу из-за того, что не была счастлива ни в первом, ни во втором браке, из-за того, что я не дала своим мужчинам то, чего они ждали от меня, а они не смогли мне дать то, чего я хочу. Но я минимально прошу от мужчин. Я хочу, как у своих родителей: они живут вместе 39 лет, счастливы и до сих пор ревнуют друг друга. Мы с папой под секретом ездим в магазины, покупаем маме эти бриллианты, и я хочу так! Но я ничего не могу поделать с тем, что сейчас очень доступные женщины и очень неуверенные в себе мужчины. Институт брака рушится на глазах, — рассказала Айза.

Напомним, что ее первым супругом был Алексей Долматов (Гуф), от брака с которым остался сын Сами. Пара состояла в официальных отношения с 2008 по 2014 год. В 2015 году Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, у супругов родился сын Элвис, однако в 2020 году они сообщили о расставании. После этого у Айзы были отношения с певцом Олегом Майами, а летом 2021 года она рассказала о воссоединении с Гуфом, однако практически сразу после этого рэпер опубликовал видео, на котором обнимает свою девушку Юлию, после чего Айза обвинила его в предательстве.