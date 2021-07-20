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Дженнифер Лопес заметили на стройке «дома мечты» в Лос-Анджелесе

София Долганова

Общество
Дженнифер Лопес заметили на стройке «дома мечты» в Лос-Анджелесе
Фото: www.instagram.com/jlo / Официальный аккаунт Дженнифер Лопес в Instagram

Американскую певицу Дженнифер Лопес заметили на стройке особняка в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, именно туда она хочет переехать жить.

Папараци опубликовали фотографии Лопес, на которых она находится на стройке особняка в районе Бель-Эйр и увлечена процессом: разговаривала с прорабами, забиралась на раздвижные лестницы и пристально следила за работой.

— Можно увидеть, как артистка поднимается по лестнице и разговаривает с людьми — скорее всего, с прорабами — и создается впечатление, что Лопес находится совершенно в своей тарелке, при всей ее «пыльности». Все выглядит так, будто она только что снималась для журнала о фитнесе, — комментирует портал TMZ.

Издание напоминает, что Джей Ло и ее бывший возлюбленный Бен Аффлек на прошлой неделе объехали весь город в поисках потенциальных мест для своего «дома мечты».

Недавно целующихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сфотографировали в Малибу.

12 мая Лопес и Аффлек вместе посетили горнолыжный курорт, куда артистка отправилась после съемок в Доминиканской Республике. Фанаты заметили их держащимися за руки в аэропорту. После возвращения в Лос-Анджелес звезды уехали домой к Лопес на одной машине

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