Женщина и ее знакомый пойдут под суд по делу о приготовлении к заказному убийству бывшего мужа

Фото: СК РФ

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении москвички и ее пособника, обвиняемых в попытке заказного убийства. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова во вторник, 20 июля.

По версии следствия, в марте 2020 года женщина решила заказать убийство бывшего мужа из-за финансовых противоречий во время развода. Ее знакомый нашел исполнителя, которому они пообещали заплатить три миллиона рублей.

Дальнейшие события прошли под контролем сотрудников МВД, в том числе инсценировка убийства мужчины. В декабре прошлого года их задержали и заключили под стражу.

По делу допросили 17 свидетелей, его направили в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Расследование уголовного дела проходило по статье «Убийство».

Похожий инцидент случился в начале апреля. Силовики задержали в Подмосковье мужчину, который собирался организовать убийство своего пасынка.

63-летний житель Ногинска находился в плохих отношениях со своим пасынком. Он решил его убить, но сам браться за подобное дело не хотел. Мужчина обратился к своему знакомому, который был должен ему 700 тысяч рублей.

Злоумышленник пообещал своему знакомому списать долг, если тот убьет его пасынка. Мужчина согласился, но позже о готовящемся убийстве стало известно правоохранителям.

В итоге несостоявшийся исполнитель убийства согласился работать в связке с силовиками, чтобы доказать причастность своего знакомого к преступлению. В ходе инсценировки убийства — отправления фотографии и документов якобы погибшего пасынка заказчику — преступный умысел был выявлен, злоумышленника взяли с поличным.