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Богатейший человек планеты Джефф Безос улетел в космос на корабле New Shepard

Анастасия Волоснова

Технологии
Богатейший человек планеты Джефф Безос улетел в космос на корабле New Shepard
Фото: Telegram / РИА Новости

Корабль New Shepard, на борту которого находится богатейший человек мира Джефф Безос, стартовал в первый пилотируемый полет. Компания Blue Origin ведет прямую трансляцию запуска.

Корабль стартовал в 15:12 по московскому времени во вторник, 20 июля, с площадки Blue Origin Техасе. Экипаж New Shepard состоит из четырех человек: Джеффа Безоса, его брата Марка, 82-летней летчицы Уэлли Фанк и 18-летнего космического туриста из Голландии Оливера Дэмена.

Видео: Telegram / РИА Новости

Корабль New Shepard впервые летит с экипажем. Ранее он совершил уже 16 полетов без людей на борту.

Весь полет команды занял 10 минут 18 секунд. Корабль достиг границы с космосом и вернулся на Землю.

Видео: Telegram / РИА Новости

При этом в воскресенье, 11 июля, состоялся запуск космического корабля Unity от компании Virgin Galactic. На его борту находился миллиардер и владелец фирмы Ричард Брэнсон. Помимо него, на корабле находились еще три члена экипажа: индианка Сарыша Бандла, инженер Колин Беннет и бывшая сотрудница NASA Бет Мозес.

Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершил полет по суборбитальной траектории и приземлился. Этим полетом 70-летний бизнесмен хотел доказать, что его компания способна доставлять людей в космос.

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