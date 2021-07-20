Суд смягчил наказание мужчине, который распылил газовый баллончик в лицо росгвардейцу

Фото: Пресс-служба суда

Московский городской суд смягчил наказание Павлу Грин-Романову, который в начале года распылил в лицо сотруднику Росгвардии газовый баллончик. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 20 июля.

Инцидент произошел в конце января на Комсомольской площади. Росгвардеец получил химический ожог глаз.

Мужчина признан виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мосгорсуд после рассмотрения апелляции на приговор Мещанского суда уменьшил срок наказания на полгода — до трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

16 июля осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года студент из Техаса Тревор Рид этапирован в мордовскую колонию из столичного СИЗО-5.

По версии следствия, в августе 2019 года студент из Техаса Тревор Рид напал на полицейских, которые приехали после звонка, поступившего от жильцов дома. Заявители уверяли, что Тревор устроил ссору с несколькими женщинами.

Приехавшие силовики задержали студента. Уже в машине полиции он напал на водителя и его напарника, из-за этого экипаж едва не попал в ДТП, говорится в материалах.

Семья студента утверждала, что эти обвинения ложные, и просила власти США защитить своего гражданина.