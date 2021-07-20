Новую партию «ЭпиВакКороны» направили в регионы России

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Очередную партию российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в объеме 720 тысяч доз отправили в регионы России. Об этом во вторник, 20 июля, говорится в официальном Telegram-канале вакцины.

В Москву уже доставили данную вакцину в объеме 40,4 тысячи доз. В ближайшее время препарат планируют отправить в столичные пункты вакцинации.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».