Ксения Бородина высказалась о гибели экс-участников «Дома-2»

Фото: instagram/borodylia

Бывшие участники «Дома-2», а именно Оксана Аплекаева, Мария Политова, Анастасия Тарасюк, умерли по разным причинам. Ведущая реалити-шоу Ксения Бородина выразила свое мнение по отношению к этим трагедиям.

Бородина работает на проекте с самого его запуска и не отрицает, что останется ведущей до тех пор, пока реалити-шоу будет существовать.

— Сюда я пришла совсем юной девчонкой. Сейчас я уже взрослая дама. Я росла, училась вместе с проектом, становилась вместе с ним. Были неудачи, падения, взлеты. Не могу что-то бросить, если очень сильно это люблю. Пока я буду нужна этому шоу, останусь здесь, — заявила телеведущая.

За все время существования «Дома-2» было много разных случаев, как позитивных, так и трагичных.

— Сложно вспоминать моменты, когда наши герои уходили из проекта, а потом ты, не дай бог, узнаешь об их смерти. Это, конечно, тяжелые истории, — цитирует Бородину «СтарХит».

Проект не раз критиковали и пытались закрыть. Однако реалити-шоу продолжает транслироваться.

— Мы ушли с одного канала на другой (с ТНТ на «Ю» — прим. «ВМ»), но мы до сих пор существуем. Значит, зрителям это надо, — подчеркивает 38-летняя телеведущая.

На телепроекте ситуации часто выходят из-под контроля. Недавно участницу «Дома-2» жестоко избили прямо на съемочной площадке.