Тихановская поделилась планами по возвращению в Белоруссию

Фото: twitter/Tsihanouskaya

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская выразила надежду вернуться на родину до конца 2021 года. Об этом политик рассказала во вторник, 20 июля, во время дискуссии в Атлантическом совете, которую транслировали в Twitter.

Тихановская не назвала конкретную дату своего возвращения, однако выразила надежду, что это случится в течение 2021 года.

— Когда я буду чувствовать себя в безопасности, то вернусь. Но я надеюсь, что это случится в текущем году, — отметила политик.

Она уточнила, что вернется на родину, когда поймет, что ее деятельность больше нужна внутри страны, чем за ее пределами.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня Следком Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.