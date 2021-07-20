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Пожар произошел в квартире рэпера Гнойного в Петербурге

София Долганова

Происшествия
Пожар произошел в квартире рэпера Гнойного в Петербурге
Фото: instagram.com/kpss_begemot_official

Российский хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, который также известен под творческими псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, сообщил о пожаре в своей квартире в Санкт-Петербурге. Рэпер поделился снимками пожара на своих страницах в соцсетях.

Издание 78.ru выяснило, что сообщение о возгорании поступило в понедельник,19 июля, в 15:14. По данным управления МЧС по Санкт-Петербургу, ликвидация пожара заняла у спасателей примерно час.

— В двухкомнатной квартире обгорела обстановка в комнате на площади три квадратных метра. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава и три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали, — заявили в ведомстве.

Возгорание началось якобы из-за ароматических свечей.

В начале февраля участника рэп-баттлов задержали в Петербурге за «мелкое хулиганство». В мае Гнойный заявил, что намерен баллотироваться в Государственную думу от партии «Зеленая альтернатива», которая занимается экологическими инициативами в России. Позднее рэпер поменял свое мнение и решил не выдвигаться на выборы.

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