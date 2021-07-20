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Внучка Валерии произнесла первое слово

София Долганова

Общество
Внучка Валерии произнесла первое слово
Фото: instagram.com/valeriya

У сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы 1 января родилась дочь. Малышку назвали необычным именем Селин. Во вторник, 20 июля, 22-летний Шульгин поделился видеороликом, на котором запечатлел, как девочка сказала первое слово.

— Мы научились говорить «мама», и теперь весь день у нас дома: «Мама, мама, мама». Тут Селинка говорит: «Мама, я хочу уже спать, — прокомментировал пост сын Валерии.

Внучка Валерии произнесла первое словоШульгин / Фото: Instagram/arseniy_shulgin

Внучка Валерии родилась шесть месяцев назад, однако она уже была за границей. Весной супруга Шульгина путешествовала с Селин в Дубай.

— Наш первый полет прошел отлично! Детки до года переносят полеты легче, чем после, — говорила подписчикам молодая мама.

Шульгина добавила, что при полете с младенцем важно, чтобы у него не было противопоказаний, так как с насморком и кашлем летать нельзя. Необходимо советоваться с педиатром.

1 июля малышке Селин исполнилось полгода. В честь этого события Валерия опубликовала нежный снимок с внучкой и поздравила девочку.

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