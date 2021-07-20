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Прокуратура проверит инцидент с гибелью двоих рабочих на востоке столицы

Иван Юминов

Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с гибелью двоих рабочих на востоке столицы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Измайловский проезд, 9А Карта всех событий

Столичная прокуратура проверит инцидент на строительном объекте на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова во вторник, 20 июля.

— По предварительной информации, на строительном объекте в Измайловском проезде двое рабочих упали с высоты десятого этажа. Они скончалась на месте, — рассказала Нефедова.

Рабочие были 1981 и 1988 годов рождения. На месте происшествия, по ее словам, находится заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов. Проверка установит обстоятельства и причины инцидента, а также даст оценку действиям ответственных лиц.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, подчеркнула представитель ведомства, будет решен при наличии оснований по результатам проверки.

20 июля при падении лифта на юго-востоке города пострадали три сотрудника полиции, их госпитализировали. Инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова.

Похожий инцидент произошел в середине июля. Тогда мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого здания в столице и разбились насмерть. Трагедия произошла на улице Борисовские Пруды.

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