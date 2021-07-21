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Доступ к детским электронным медкартам получили 570 тысяч москвичей

Полина Долганова

Город
Доступ к детским электронным медкартам получили 570 тысяч москвичей
Фото: Pexels

У московских родителей появился доступ более чем к 570 тысячам электронных медицинских карт своих детей. За последние шесть месяцев их число возросло вдвое. Об этом в среду, 21 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, в конце 2020 года аналогичной услугой воспользовались только 300 тысяч жителей столицы.

По словам заммэра, сервис помогает столичным семьям всегда иметь под рукой информацию о здоровье детей. В настоящее время власти Москвы продолжают развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения для взрослых и более юных жителей города. Например, реализуется проект, в рамках которого детские поликлиники переходят на использование исключительно электронных медкарт.

— Для детских садов и школ отменили бумажные справки о болезни, освободив около 170 тысяч родителей от лишнего сбора документов, — добавила Ракова.

Возможности электронных медкарт дают родителям доступ к протоколам осмотров медицинских работников, к выписанным экспертизам из стационаров, а также к результатам лабораторных исследований.

В разделе «Мои прививки» можно найти данные о вакцинации ребенка. Кроме того, там можно увидеть региональный календарь детских прививок, которые необходимо сделать в ближайшем будущем.

Для доступа к базе медицинских данных пользователь должен быть старше 15 лет и иметь московский полис ОМС. Чтобы получить доступ к электронному документу, столичному пользователю необходимо подать заявку на портале mos.ru, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, доступ к электронным медкартам детей на mos.ru открыли для опекунов и попечителей. Для прикрепления ребенка к медучреждению достаточно внести его данные в личном кабинете на сайте mos.ru и подать электронное заявление. Функция доступна для детей с московским ОМС и свидетельством о рождении, выданным после 1 октября 2018 года. Чтобы подтвердить права законного опекуна, попечителям необходимо внести данные подопечного в разделе «Моя семья» и выбрать тип родства «Мой подопечный».

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