Прогулки в парках: столичные ветеринары напомнили о правилах выгула питомцев

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Московские ветеринары напомнили, что лето — отличный повод провести время с питомцами на свежем воздухе, и рассказали о правилах, которых нужно придерживаться во время выгула животных.

По словам специалистов, выводить собаку следует в ошейнике, на котором прикреплен жетон с указанием клички животного, телефона и адреса владельца. Это позволит найти питомца, если он убежит.

Гулять с собакой на поводке и в наморднике разрешается во всех столичных парках. При этом спускать питомца с поводка можно в местах, где мало людей, и затем внимательно следить за его поведением.

Ветеринары обратили внимание, что пересекать проезжую часть следует, держа четвероногого на поводке, так как именно ДТП становятся самой частой причиной травмирования домашних животных.

Кроме того, владельцам следует убирать продукты жизнедеятельности животного на прогулке и на территориях общего пользования.

Как напомнили специалисты, первая прогулка щенка должна состояться после того, как он получит все обязательные прививки.

Необходимо помнить об обработке животного от клещей и блох, которую следует проводить регулярно в любое время года. Чтобы избежать заболевания гельминтозом, не нужно разрешать собаке подбирать съестное на улице.

Ветеринары рекомендуют на улице проводить маленьким собачкам, таким как йоркширский терьер, мопс, пекинес, шпиц и чихуахуа, час-полтора в день.

Со средними и крупными четвероногими можно гулять по 2–3 часа в день. Прогулки можно совместить с пробежками или тренировками на площадках для собак.

В жаркую погоду лучше выводить животное утром и вечером. В непогоду время выгула следует сократить.

Кошкам не требуется обязательный выгул. Однако их тоже можно вывести в парк на специальной регулируемой шлейке.

Снимать питомца со шлейки не рекомендуется, так как он может испугаться и убежать. Приучать кота к прогулкам на свежем воздухе следует постепенно. При этом животное должно быть обязательно привито против бешенства и других вирусных болезней. Его также нужно обработать против блох и клещей.

Владельцы животных могут сделать питомцам прививки и получить консультацию ветеринара во всех 26 государственных клиниках столицы. Записаться на прием к ветеринару можно онлайн на портале mos.ru, в приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7(495)612-04-25.