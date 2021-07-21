Появились подробности о состоянии семилетнего сына Стаса Пьехи после избиения

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Стало известно о состоянии семилетнего сына российского артиста Стаса Пьехи, которого избили соседи по коттеджному поселку. Новыми подробностями о здоровье мальчика поделилась бывшая жена певца Наталья Горчакова на своей странице в Instagram.

По ее словам, в настоящее время у мальчика наблюдается головокружение и тошнота.

— Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось, — добавила Горчакова.

Она отметила, что врачи диагностировали ее сыну сотрясение мозга и многочисленные травмы. Так, у ребенка обнаружили ушибы грудной клетки и левого бедра. Кроме того, ноги мальчика покрыты гематомами.

Мама пострадавшего малыша также рассказала о самом моменте избиения. Так, по воспоминаниям девушки, соседка, взрослая женщина в возрасте 53 лет, прошла на участок Горчаковой, схватила семилетнего ребенка за руку и «швырнула» его головой об землю.

Экс-супруга Пьехи подытожила, что травмы также получила ее мама, которая хотела защитить своего внука. Она пыталась рукой закрываться от ударов в шею и теперь не может пошевелить конечностью.

Соседи Стаса Пьехи по коттеджному поселку напали на его семью, в результате чего пострадал 7-летний сын певца Петя. Инцидент произошел в понедельник, 19 июля. Ребенка избили соседи по коттеджному поселку Рощино под Петербургом. Именно там проводили последнее время Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но в какой-то момент Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и решил напакостничать — он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию.

Стас Пьеха уже обратился к известному адвокату Сергею Жорину, который заявил, что считает необходимым передать дело в суд.