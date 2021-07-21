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Депздрав опроверг информацию о доступности вакцины «ЭпиВакКорона» в Москве

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Депздрав опроверг информацию о доступности вакцины «ЭпиВакКорона» в Москве
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Привиться вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» в столице смогут люди, уже получившие первый компонент вакцины. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

— Информация о доступности вакцины Эпивак в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом, — говорится в сообщении.

Во вторник, 20 июля, сообщалось, что партию российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» отправили в регионы страны. Из 720 тысяч доз в Москву отправлено и уже получено 40,4 тысячи доз.

Вакцина «ЭпиВакКорона» от коронавируса закончилась в Москве 1 июля, запись на запись на прививку этим препаратом была приостановлена.

Для жителей столицы доступны еще 2 российских вакцины «Спутник V» и «КовиВак».

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