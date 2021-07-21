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Проект «Герои Подмосковья» стал претендентом на премию губернатора

Елена Фролова

Общество
Проект «Герои Подмосковья» стал претендентом на премию губернатора
Фото: Вечерняя Москва

Народное голосование за проекты, поданное на соискание премии губернатора региона Андрея Воробьева в 2021 году «Мы вместе ради перемен», стартовало в Подмосковье. Одним из участников конкурса в номинации «Область перемен» является проект «Герои Подмосковья».

На протяжении полутора лет этот проект повествует о подвигах жителей столичного региона во времена Великой Отечественной войны. В прошлом году публикации были посвящены родившимся или жившим в Московской области героям. Желающие могли ознакомиться не только с именами тех, кто отважно стоял на защите своей Родины, но и с информацией о том, когда происходили масштабные сражения. В 2021 году лейтмотивом проекта стало 80-летие Битвы за Москву. Соответственно, материалы были посвящены тем боям и сражениям, которые происходили на территории Подмосковья.

— Жители городов и деревень в Московской области замечают имена и фамилии своих соседей, знакомых. Они узнают о героическом прошлом предков этих людей. Нет сомнений, что все это пробуждает интерес к истории своей малой родины и судьбе своих родных в те нелегкие годы, — сообщил главный редактор интернет-издания «Вести Подмосковья» Алексей Турлаев.

По его словам, современные дети и подростки узнают о настоящих, а не придуманных героях, и стараются равняться на них, отмечают «Вести Подмосковья». отдать свой голос за одного из участников конкурса желающие могут на портале премии губернатора «Мы рядом ради перемен».

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