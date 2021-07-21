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Доктор философии рассекретила правила дневного короткого сна

Полина Долганова

Общество
Доктор философии рассекретила правила дневного короткого сна
Фото: Unsplash

Короткий дневной сон может положительно влиять на здоровье, однако пользоваться этой возможностью лучше при соблюдении определенных правил. Об этом рассказала американский эксперт, доктор философии Ребекка Роббинс.

По ее словам, у большинства людей есть физическая расположенность к дневному отдыху. В связи с этим люди могут начать хотеть спать после полудня. Идеальным периодом для сна являются часы от 14:00 до 16:00. Именно в этот промежуток времени в человеческом теле понижается температурный режим.

— Если подремать меньше 10 минут, нет гарантий, что это даст стимулирующий эффект, — добавила специалист.

Она подытожила, что в случае получасового расслабления человек может войти в глубокую зону сна. В этом случае проснуться будет тяжелее, передает сайт Pure Wow.

Клинический психолог Нина Христинич назвала самые распространенные сюжеты снов, которые могут сигнализировать о расстройствах психики. Больше всего человека насторожить должны те сны, которые повторяются с регулярным постоянством. По ее словам, при шизофрении цветные сны снятся в 20 раз чаще. При этом заболевании человек может видеть жестокие насильственные сцены, которые повторяются в сюжете. Он может видеть себя со стороны маленьким ребенком, мертвецом или животным.

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