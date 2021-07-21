Доктор философии рассекретила правила дневного короткого сна
Короткий дневной сон может положительно влиять на здоровье, однако пользоваться этой возможностью лучше при соблюдении определенных правил. Об этом рассказала американский эксперт, доктор философии Ребекка Роббинс.
По ее словам, у большинства людей есть физическая расположенность к дневному отдыху. В связи с этим люди могут начать хотеть спать после полудня. Идеальным периодом для сна являются часы от 14:00 до 16:00. Именно в этот промежуток времени в человеческом теле понижается температурный режим.
— Если подремать меньше 10 минут, нет гарантий, что это даст стимулирующий эффект, — добавила специалист.
Она подытожила, что в случае получасового расслабления человек может войти в глубокую зону сна. В этом случае проснуться будет тяжелее, передает сайт Pure Wow.
Клинический психолог Нина Христинич назвала самые распространенные сюжеты снов, которые могут сигнализировать о расстройствах психики. Больше всего человека насторожить должны те сны, которые повторяются с регулярным постоянством. По ее словам, при шизофрении цветные сны снятся в 20 раз чаще. При этом заболевании человек может видеть жестокие насильственные сцены, которые повторяются в сюжете. Он может видеть себя со стороны маленьким ребенком, мертвецом или животным.