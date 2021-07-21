Выставка «Афанасьев и Толстой» открылась в Музее Толстого

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Музей-квартира А. Н. Толстого представляет выставку «Афанасьев и Толстой. К 150-летию со дня смерти А. Н. Афанасьева». Экспозиция посвящена сборнику «Народные русские сказки и легенды» и его переработке в сборники «Русские сказки» и «Русские народные сказки».

Посетители выставки познакомятся с историей сказочных сборников и узнают, как связан один из самых известных фольклористов-сказочников с первым советским фантастом.

В 1908 году Алексей Толстой взял с собой в свадебное путешествие сказочные сборники Афанасьева. В 1923 году он привез с собой еще одно издание, которое сейчас является библиографической редкостью. Тогда Толстой, перекладывая на свой лад сказки для предстоящих сборников, сделал на страницах много карандашных помет.

Выставка открыта до 9 августа, сообщается на сайте музея.

Дом-музей К. И. Чуковского, в свою очередь, приглашает на выставку «Великан и подросток», приуроченную к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.