Москва лидирует по торговле с Финляндией среди регионов России

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Москва стала лидером по товарообороту с Финляндией среди российских регионов-партнеров скандинавского государства. Во многом это произошло из-за регистрации крупных поставщиков энергетического сектора в столице России. Об этом в среду, 21 июля, сообщил торговый представитель России в Финляндии Антон Логинов.

Столица оторвалась от ближайшего конкурента, Мурманской области, на 22,8 процента товарооборота.

— Помимо Москвы, на долю которой приходится около 33 процентов товарооборота с Финляндией (за счет регистрации в столице крупных поставщиков продукции энергетического сектора), ведущими регионами-партнерами Финляндии являются Мурманская область (11,2 процента), Ленинградская (8,5 процента), Вологодская области (4,6 процента), Санкт-Петербург (9,1 процента), Республика Карелия (2,3 процента), Красноярский край (6 процентов), Пермский край (2,5 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (4,5 процента), — рассказал торговый представитель.

Также он назвал пример интереса российских регионов к финскому рынку — Тамбовская область в 2020 году значительно увеличила объем экспорта пшеницы в Финляндию, передает РИА Новости.

Товарооборот между Москвой и еще одной страной за первый квартал 2021 года вырос почти на шесть процентов. Между столицей России и Канадой по итогам первого квартала года он составил 127,7 миллиона долларов и вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.