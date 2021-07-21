Музеи Московского Кремля пригласили горожан на лекции по истории

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музеи Московского Кремля в августе приглашают жителей и гостей города на лекционные программы, знакомящие с историей, архитектурой Кремля и коллекциями его музеев.

Программа «Балы, маскарады и парадные обеды», посвященная придворным празднествам в императорских резиденциях, а также традициям парадных застолий в торжественные дни, состоится 31 июля. Слушатели узнают, когда возникли знаменитые петровские ассамблеи, какие танцы исполняли на балах в эпоху Елизаветы Петровны, почему время императора Николая I называли расцветом русского двора и бальной культуры. Речь пойдет и о парадном придворном костюме, модных аксессуарах, о «языке веера» и мушек.

7 августа гостям представится возможность услышать лекцию «Бронзовые голоса Кремля: колокола XVI–XIX веков», где можно узнать, как отливались колокола, чем состав колокольной бронзы отличается от бронзы пушечной, а также какой состав считается для колоколов идеальным, где у колокола уши, а где серьга, губа и язык, и зачем нужен «болван» при отливке колокола.

Тема лекции, которая пройдет 7, 14, 21 и 28 августа, — «Оружейная палата — национальная сокровищница». Посетители узнают, когда возникла в Кремле сокровищница российских государей, где создавались и хранились древние царские регалии, сияющее самоцветами дорогое оружие, золотая и серебряная утварь для парадных пиров и драгоценное конское убранство.

В субботу, 14 августа, пройдут еще две программы: «Колокольня «Иван Великий» и архитектурный ансамбль Московского Кремля» и «Московский Кремль. Век XX. Летопись человеческих судеб». На первой из них посетители узнают о том, чем колокольня в Кремле схожа с итальянскими кампанилами Возрождения, что такое клепало и зачем в города привозили трофейные колокола. Также речь пойдет о судьбе Успенской звонницы и Филаретовой пристройки. На второй лекции речь пойдет о тех событиях, которые произошли в Кремле в начале ХХ века и были связаны с веяниями революционного времени.

На следующий день, 15 августа, состоится лекция «Российские патриархи в Московском Кремле». Программа посвящена многогранной деятельности наиболее выдающихся российских церковных иерархов XVI–XVII веков, протекавшей в стенах древнего Кремля.

В воскресенье, 29 августа, слушателей приглашают на экскурсию «Древние соборы Московского Кремля». Посетителям расскажут о том, что такое собор, какие соборы существовали в разное время в Московском Кремле, когда здесь впервые появились Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, кем и по чьему заказу они возводились в конце XV — начале XVI веков, что предшествовало строительству их современных зданий и каково было назначение каждого из них на протяжении нескольких столетий.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музеев.