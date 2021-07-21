Россиянам рассказали, кому из пенсионеров положены доплаты

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Федеральные или региональные доплаты предусмотрены для всех пенсионеров, не занятых на работе, чья общая сумма доходов не соответствует прожиточному минимуму пенсионера в субъекте его проживания. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Так, со следующего года для назначения социальной дополнительной выплаты к пенсии от людей старшего возраста больше не будут требовать подавать заявления или предоставлять какие-либо данные. Доплата будет проактивно назначаться с момента получения пенсии, передает РБК.

С 2022 года подать заявление о назначении пенсии можно будет без личного визита в Пенсионный фонд РФ.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова уточнила, что с 2022 года можно будет оформить пенсионные выплаты через портал госуслуг, все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Если каких-то документов будет недостаточно, запросы в архивы или бывшим работодателям также будут производиться через Пенсионный фонд.

В Госдуме 19 июля предложили ввести новое пособие для пенсионеров. Им могут начать выплачивать пособие за прохождение вакцинации от коронавируса. Письмо с соответствующим предложением написал депутат Госдумы Василий Власов на имя главы Минтруда Антона Котякова. По словам Власова, региональные власти пытаются материально поддерживать решение пенсионеров прививаться от COVID-19, однако на федеральном уровне данный вопрос пока не обсуждался.