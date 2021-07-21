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Пятилетний мальчик на самокате пострадал в ДТП на северо-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Пятилетний мальчик на самокате пострадал в ДТП на северо-западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Пятницкая улица, 41с1 Карта всех событий

Маленький мальчик пострадал в ДТП на северо-западе столицы. Он пересекал нерегулируемый пешеходный переход на самокате. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Пострадавший ребенок переходил через дорогу возле дома № 41 на Пятницкой улице вместе с мамой. Он ехал на самокате по пешеходному переходу. В этот момент его сбил водитель на автомобиле Daewoo Nexia.

Пятилетнего мальчика госпитализировали. Ему предварительно диагностировали ушибы мягких тканей, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Похожий, но более трагичный случай произошел в столичном районе Солнцево. Водитель автомобиля Mazda сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, четырех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел на улице Авиаторов около дома 2. Двое мальчиков после ДТП умерли в больнице, а девятимесячная малышка выжила, ее выписали из медицинского учреждения.

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