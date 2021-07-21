Режим ЧС ввели на всей территории Республики Карелия

Фото: Пресс-служба главы Карелии

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на всей территории Карелии из-за участившихся пожаров в лесу. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии республики.

Период ЧС будет действовать с 20 по 31 июля включительно.

По данным на утро среды, в Карелии бушевало 33 лесных пожара. Огонь распространился на площади 7280 гектаров. Локализовать удалось лишь 15 возгораний на территории общей площадью 1032 гектара, передает РИА Новости.

13 июля Министерство обороны РФ приступило к оказанию помощи Якутии в тушении пожаров. В настоящее время в Якутии сложилась наиболее сложная ситуация. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что по поручению президента России Минобороны помогает региональным специалистам тушить пожары.

До этого «оскароносный» голливудский актер Леонардо Ди Каприо пообещал помочь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Известно, что Ди Каприо основал благотворительный фонд по сохранению экологической среды и поднимает вопросы о проблемах Земли. Так, он связал рекордные морозы в Якутии и угрозу жизни местных жителей с изменением климата.