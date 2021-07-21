Андрей Бочкарев сообщил о старте установки поля на стадионе «Москвич»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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На стадионе «Москвич» ведутся работы по его реконструкции. На текущем этапе идет устройство футбольного поля. Об этом в среду, 21 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Обновленный стадион «Москвич» получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом. В настоящее время ведется монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля, — рассказал он.

Кроме того, на нем оборудуют две беговые дорожки на 8 и 10 полос. Возведут и секторы для метания копья, диска, молота, толкания ядра, а также прыжковый сектор.

Беговые дорожки вокруг футбольного поля уже засыпали песком, отметил заммэра.

— Площадь объекта увеличится с 1,9 до 9,7 тысячи квадратных метров. Можно сказать, что после обновления всей инфраструктуры на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс для занятий футболом и легкой атлетикой, — резюмировал Бочкарев.

О готовности монолитных конструкций центров самбо и бокса в «Лужниках» он сообщил 20 июля. По его словам, их готовность оценивается в 92 процента.