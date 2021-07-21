Врач назвала оптимальную частоту приема душа с мылом

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Специалисты рекомендуют мыться дваждыв день — утром и вечером. При этом использовать гель, мыло и другие моющие средства желательно не чаще одного раза в сутки. Об этом рассказала дерматовенеролог и онколог Наталия Жовтан.

Медик отметила, что при занятиях спортом, активным физическим трудом или при тяжелой переносимости жаркой погоды, принимать душ можно почаще.

— Пот является отличной и комфортной средой для развития микроорганизмов, которые живут на коже. Как правило, контроль за работой потовых и сальных желез ведут половые гормоны и гормоны щитовидной железы, — пояснила врач.

Жовтан отметила, что активность последних находится в зависимости от температуры воздуха. Чтобы не стать источником неприятных запахов во время жары, эксперт посоветовала ориентироваться на собственные ощущения. Когда нет сильных загрязнений, можно смывать только пот. Причем специалист порекомендовала обходиться только водой, чтобы лишний раз не смывать необходимые коже слои гидролипидной мантии.

По словам врача, когда любители бани хвастаются, что после процедур их кожа будто «скрипит», это свидетельствует о том, что они повредили эту мантию, отмечает «Москва 24».

Ранее в июле врач общей практики Денис Прокофьев дал советы о том, как сохранить здоровье во время аномальной жары. Он подчеркнул, что серьезный удар по самочувствию наносит не сама жаркая погода, а отсутствие правильного температурного режима.