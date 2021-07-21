Названы случаи, когда стоит переживать из-за снов об измене партнера
Измена возлюбленного во сне для большинства — это повод начать волноваться за свою личную жизнь и задуматься о дальнейших событиях. Однако не стоит раньше времени паниковать и подозревать партнера в неверности, не убедившись в этом самим. Чаще всего то, что мы видим во сне, проецируется из наших подсознательных страхов, а никак не представляет действительность.
Перед тем как делать выводы, необходимо разобраться в мелочах, передает Пятый канал.
Важен день недели, в который приснился сон.
Понедельник — к неожиданным романтическим подаркам.
Вторник — к непониманию и разногласиям во взаимоотношениях.
Среда — к принятию решения завести ребенка.
Четверг — к переходу отношений с возлюбленным на новый этап.
Пятница — к появлению соперницы.
Суббота — к возможной измене в реальности.
Воскресенье — сон не несет никакого смысла, в связи с чем его можно попросту забыть.
Необходимо запомнить, с кем во сне изменял партнер.
С экс-девушкой
Подобное сновидение может говорить об ухудшении самочувствия. После такого сна следует обратиться к врачу и устроить себе день отдыха.
С лучшей подругой
Такой сон мог стать причиной остывших чувств. Скорее всего, тот, кому приснилось такое, сам думал о подобном, однако никак не осмеливался в это поверить. В таких случаях не лишним будет проявление особого внимания к своему партнеру.
С незнакомкой
В данной ситуации речь идет о риске совершения спонтанных поступков, которые могут привести к разочаровывающим результатам. Эти ситуации могут касаться не только романтических отношений, но и других сфер.
С родственницей
Такое сновидение не говорит ни о чем плохом, поэтому волноваться не стоит.
С одноклассницей
В данном случае можно говорить о переезде, что позволит реализовать все планы.
Клинический психолог Нина Христинич назвала самые распространенные сюжеты снов, которые могут сигнализировать о расстройствах психики. Больше всего человека насторожить должны те сны, которые повторяются с регулярным постоянством. По ее словам, при шизофрении цветные сны снятся в 20 раз чаще.