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Трех человек госпитализировали после ДТП с участием такси в Новой Москве

Иван Юминов

Происшествия
Трех человек госпитализировали после ДТП с участием такси в Новой Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Лётчика Ульянина, 7кА Карта всех событий

В результате аварии на территории Новой Москвы в больницу доставили троих пострадавших. ГИБДД проводит проверку по данному инциденту. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 21 июля.

Инцидент произошел на улице Летчика Ульянина, 7а. Водитель автомобиля марки Lada врезался в машину такси марки Kia Rio из-за несоблюдения дистанции, отметили в ведомстве.

Первого водителя в результате ДТП доставили в больницу с множественными переломами и сочетанной травмой. Таксиста, как уточнили в МВД, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной теменной области.

Пассажир такси получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб мягких тканей головы.

ГИБДД проводит проверку данного инцидента.

20 июля в Новой Москве произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Авария зафиксирована на 73-м километре Варшавского шоссе.

Водитель большегрузного автомобиля допустил наезд на мужчину и женщину, передвигавшихся по проезжей части. По предварительным данным, оба пешехода могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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